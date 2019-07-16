2019/07/16 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس البصرة: طلبنا من الحكمة مراجعة امرهم داخل المحافظة ولا نريد فوضى في المدينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/16 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس البصرة: طلبنا من الحكمة مراجعة امرهم داخل المحافظة ولا نريد فوضى في المدينة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس البصرة: طلبنا من الحكمة مراجعة امرهم داخل المحافظة ولا نريد فوضى في المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).