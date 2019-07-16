وزارة الدفاع التركية:اعطاب مفعول متفجرات وألغام زرعها عناصر”بي كاكا” شمالي العراق

2019/07/16 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت وزارة الدفاع التركية ،الثلاثاء،اعطاب مفعول متفجرات وألغام، زرعها عناصر “بي كا كا” في إطار عملية “المخلب – 2” شمالي العراق.وذكرت وزارة الدفاع التركية في تغريدة لها على “تويتر”اطلعت عليها /ميديا نيوز/ ، أن خبراء الألغام والمتفجرات أعطبوا مفعول متفجرات يدوية وألغام زرعها الإرهابيون.وأرفقت الوزارة تغريدتها بمشهد يظهر إعطاب مفعول المتفجرات […]

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