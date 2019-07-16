3 فئات لرواد الصحافة الرياضية

2019/07/16 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

عقدت الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، اجتماعها الدوري ، في مقر الاتحاد في نقابة الصحفيين العراقيين، برئاسة الزميل خالد جاسم وحضور الزملاء محمد خلف نائب رئيس الاتحاد والاعضاء كاظم الطائي والدكتورعدنان لفته والدكتور موفق عبدالوهاب ، وأمين السر عادل العتابي، وجرت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، واوضح بيان للاتحاد تلقت» الصباح» نسخة منه

انه استنادا للقوائم الموثقة الموجودة في مقر النقابة الام نقابة الصحفيين العراقيين، وفي سجلات اتحادنا، ولغرض الاستفادة من تعليمات شمول الصحفيين الرياضيين بمنحة الرواد، فقد تم جرد أسماء الزملاء اعضاء الهيئة العامة لاتحادنا، بناء على سنة انتمائهم للنقابة ومدة عملهم الصحفي الرياضي، وجرى تقسيم الزملاء الى ثلاث فئات هي (أ، ب، ج) وحسب تواريخ الانتماء للنقابة، وكالاتي:

وتشمل الفئة (أ) الزملاء ممن مضى على انتمائهم للنقابة مدة (25) عاما وأكثر.

وتضم الفئة (ب) الزملاء ممن مضى على انتمائهم للنقابة مدة (20) عاما وأكثر.

وتشمل الفئة (ج) الزملاء ممن مضى على انتمائهم للنقابة مدة (15) عاما وأكثر .



واشاد الاتحاد بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب الموقر برئاسة الكابتن عباس عليوي، وجهود وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض العبيدي، والجهد الكبير الذي بذله الزميل مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين من أجل تثبيت حقوق زملائنا الصحفيين الرياضيين في الاستفادة من امتيازات هذا القانون .



وسوف ينشر اتحادنا قريبا قوائم مفصلة بأسماء الزملاء الذين انطبقت عليهم الشروط والضوابط الخاصة بهذا الشأن.

واوضح بيان الاتحاد: مع قرب أنطلاق منافسات بطولة غرب اسيا الكروية التي يستضيفها العراق الحبيب بمشاركة منتخبات العراق والكويت والاردن والبحرين ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين والسعودية ، وتقام مبارياتها في ملاعب كربلاء المقدسة وأربيل، ومن أجل أن تحظى البطولة بالتغطية الأعلامية المتميزة شكل اتحادنا لجنة اعلامية لمتابعة نشاطات البطولة.

وضمت لجنة ملعب كربلاء الزملاء محمد الوزني وعادل حيدر حسون وحامد عبد العباس وقاسم عبد الهادي.

واختير الزملاء عماد البكري ووليد انور مراد وعبد الحكيم مصطفى وشاكر محمود وبهاء عماد.

وتلقى الاتحاد دعوة من الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية ( الكونغرس ال22 ) والتي ستعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور للمدة من 26 ولغاية 28 اب المقبل حيث تمت تسمية الزميل الدكتور عدنان لفته لحضور الاجتماعات المذكورة.

وناقشت الهيئة الادارية للأتحاد نتائج عمل اللجنة المكلفة في النظر في موضوعة الشكوى المقدمة من قبل الزميل علي نوري كرجي، على بعض الزملاء العاملين في اعلام الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم وهم بصفة منسقين أعلاميين وفي الوقت ذاته ليس بينهم من يحمل الصفة العاملة في عضوية اتحادنا، حيث أكد الزميل عادل العتابي عضو اللجنة المشكلة من الاتحاد للنظر في الشكوى أعلاه على أن الزميل علي نوري وحسب الاتصال الهاتفي معه يتعذر عليه الحضور الى بغداد لكونه يتخذ من تركيا مكانا للسكن وهو يكتفي بما كتبه في موضوع الشكوى المقدمة للاتحاد، ويؤكد اتحادنا مرة أخرى على ضرورة تحلي جميع الأخوة الصحفيين الرياضيين بالروح المهنية الأصيلة في التحاور والنقاشات حتى في أطار مواقع التواصل المختلفة ومنها ( الكروبات الرياضية ) والأبتعاد عن التشنج والأنفعالات والأصطفاف الى جانب جهة ضد جهة أخرى في لجة الخلافات والأزمات الرياضية المتتالية، مع الرقي والابتعاد عن الاساءات ولغة التسقيط الشخصي التي انتشرت بشكل مؤسف في الاونة الأخيرة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

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