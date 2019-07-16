احمد كاظم: هدفنا تأهل زاخو دون انتظار النتائج الأخرى

2019/07/16 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

اكد احمد كاظم مدرب زاخو جاهزية اللاعبين لمواجهة برايتي ضمن الجولة الخامسة والاخيرة من الدوري التأهيلي للدوري الممتاز بكرة القدم لحساب المجموعة الثانية التي تحتضنها بغداد.

وقال كاظم لـ(الصباح الرياضي): سوف نعتمد على انفسنا في التأهل من خلال تحقيق الفوز وعدم انتظار نتائج الفرق الاخرى لاننا نملك تسع نقاط بالمركز الاول بفارق الاهداف عن الصناعة لذلك يجب علينا تحقيق الفوز لاسيما ان برايتي لديه أمل بالتاهل وحجز البطاقة الوحيدة عن هذه المجموعة بتحقيق الفوز وتعثر الصناعة لذلك فان المباريات مهمة للجميع والفرصة متاحة لنا في التأهل.

مبينا انه لديه فكرة واضحة عن اسلوب لعب برايتي وتم وضع الخطة المناسبة لمباراة اليوم مشيرا الى ان زاخو التقى برايتي قبل شهرين خلال تصفيات دوري الاقليم وانتهى اللقاء بنتيجة 2-1، وكان فريقنا قد تصدر مجموعته بعد الفوز على غاز الشمال وبرايتي.

وعن جاهزية اللاعبين اوضح كاظم ان الروح المعنوية عالية والخط البياني للمستوى الفني تصاعد من مباراة الى اخرى والجميع على استعداد وسوف تشهد المباراة حرمان اللاعب صديق بسبب الانذار وتم معالجة الامور مشيرا الى انه رغم حرارة الجو التي تؤثر بشكل كبير في اداء اللاعبين خلال المباريات واثناء الوحدات التدريبية اليومية لكننا استطعنا تجاوز هذه الامور ونتتمنى التواجد في دوري الاضواء للموسم المقبل.

وتختتم اليوم مباريات الاسبوع الخامس والاخير من الدوري المؤهل للممتاز بكرة القدم اذ يلتقي لحساب المجموعة الاولى سامراء وميسان وتحتضن كربلاء مباريات هذه المجموعة، والقاسم مع كربلاء، والجنسية امام غاز الشمال، فيما تشهد منافسات المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها في بغداد لقاء زاخو مع برايتي على اديم ملعب الكرخ، ويواجه الرمادي نظيره سوق الشيوخ، ويحتضن ملعب الصناعة اصحاب الارض مع الكوفة.

ويتصدر القاسم ترتيب المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط يليه ثانيا سامراء بـ7 نقاط وثالثا ميسان وحصد 6 نقاط ثم رابعا غاز الشمال بـ5 نقاط، وبالترتيب الخامس كربلاء وله 3 نقاط ويتذيل ترتيب المجموعة الجنسية بنقطة واحدة فقط، ويقف على راس المجموعة الثانية زاخو برصيد 9 نقاط يليه ثانيا بفارق الاهداف الصناعة ويحتل برايتي المركز الثالث بـ8 نقاط، وسوق الشيوخ رابعا وحصد 4 نقاط، وخامسا الرمادي بـ3 نقاط، ويقف بالمركز الاخير الكوفة بنقطة واحدة فقط.

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