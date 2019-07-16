هانم محمد تمثل العراق بالتايكواندو في منافسات آسيا للناشئين

2019/07/16 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت /حسن شهيد العزاوي

اعلن مدير رعاية الموهبة الرياضية في واسط سلام حسين عن مشاركة الموهوبة الواسطية هانم محمد في بطولة اسيا للناشئين والاشبال لتمثيل منتخب العراق بالتايكواندو.



واوضح حسين لــ(الصباح الرياضي) ان هانم محمد لاعبة مدرسة التايكواندو للموهوبين والتابعة لقسم رعاية الموهبة الرياضية في محافظة واسط واشرف على تدريبها المدرب عمار جابر، ستمثل منتخب العراق في بطولة اسيا للناشئين والأشبال والتي ستقام في العاصمة الأردنية (عمان) يوم غد الخميس.



واضاف ان مشاركة الموهوبة ضمن بطولة اسيا تمثل نجاحا اخر لمدارس رعاية المواهب الرياضية، منوها الى ان الموهوبة كانت لها مشاركات ضمن البطولات المحلية وحققت نتائج جيدة اهلتها للمشاركة في البطولة الدولية التي ستنطلق اولى فعالياتها يوم غد الخميس.

من جهتها كشفت الموهوبة هانم محمد لــ(الصباح الرياضي) بانها تسعى الى تحقيق نتائج ايجابية واحراز احد الاوسمة خلال مشاركتها في بطولة اسيا ضمن فئتي الاشبال والناشئين التي ستنطلق فعالياتها يوم الخميس ، مؤكدة بانها شاركت في الوحدات التدريبية المؤهلة للمشاركة في البطولة تحت اشراف مدربها عمار جابر الذي لم يدخر جهدا خلال الوحدات التدريبية.

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