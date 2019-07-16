وزير الدفاع الامريكي: نسعى الى لقاء الإيرانيين بدون شروط حتى نعود الى المسار الدبلوماسي

2019/07/16 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ذكر وزير الدفاع الاميركي بالوكالة مايك اسبير ، اليوم الثلاثاء ، بأن واشنطن تريد العودة الى المفاوضات مع طهران ولا تريد خوض الحرب

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