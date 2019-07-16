الملاحة الجوية: الطائرات العابرة للأجواء العراقية تجاوزت 162 الف طائرة العام الحالي

2019/07/16 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي بلغت (١٦٢،٦٥٦) طائرة خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩.

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