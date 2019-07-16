قوة الصدمة تداهم قرية شمالي البصرة بحثاً عن تجار مخدرات

2019/07/16 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني ،الثلاثاء، بأن قوة الصدمة الأمنية في البصرة داهمت إحدى القرى شمالي المحافظة، لإلقاء القبض على متهمين في تجارة المخدرات وذلك وفقا لأوامر قبض قضائية.

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