ماكرون يطالب طهران بتقديم توضيحات بشأن اعتقال باحثة فرنسية

2019/07/16 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران بتقديم توضيحات بشأن اعتقالها باحثة تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية.

وأكد ماكرون في تصريح، انه يشعر بالاستياء من حادث اعتقال الباحثة “فاريبا عادلخاه”، التي اعتقلت قبل أيام في العاصمة الإيرانية طهران، مبينا انه طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني بتقديم إيضاحات حول الموضوع.

وكانت السلطات الفرنسية قد أشارت في وقت سابق، الى سعيها للحصول على معلومات حول الباحثة المعتقلة بتهمة التجسس، مطالبة القنصلية الفرنسية بالوصول اليها بأسرع وقت ممكن.

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