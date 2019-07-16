2019/07/16 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اقترب لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي نورثامتون الانكليزي، ياسر قاسم من الانضمام الى احدى دوريات اوروبا الموسم المقبل.وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريح صحفي، إن “اللاعب ياسر قاسم سيخوض تجربة جديدة بعد انقطاعه عن اللعب خلال الفترة الماضية مع نادي نورثامتون الانكليزي”.واوضح أن “قاسم تلقى عروضاً من اندية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ياسر قاسم على أعتاب أوروبا المركز الخبري الوطني.

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