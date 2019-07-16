2019/07/16 | 19:21

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الحسيني: الحشد الشعبي يؤمن 40 % من مناطق ديالى

الثلاثاء

16

تموز

2019 :

06:58 pm

48

اكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، بان

الحشد الشعبي يشارك في دعم أربعين في المئة من مناطق المحافظة. وأضاف الحسيني أن مشاركة الحشد في دعم مناطق واسعة ومترامية تعكس

قدرته القتالية وفعاليته في المشهد الأمني خاصة وان مناطق انتشاره

كانت لوقت قريب تشهد حالة عدم الاستقرار ، مبينا ان وجوده ودعمه لبقية

التشكيلات الأمنية اسهم في الاستقرار.

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