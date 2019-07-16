2019/07/16 | 19:21

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مذكرة قبض واستدعاء ومنع سفر للمتورط الثاني بقضية تخابر الفلاحي

الثلاثاء

16

تموز

2019 :

06:53 pm

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كشف النائب عن تحالف البناء عامر الفايز, عن استدعاء اللجنة التحقيقية

المكلفة بالتسريب الصوتي لقائد عمليات الانبار محمود الفلاحي المتورط

الثاني بالقضية الذي يعمل “عميلا” للاستخبارات الأميركية. الفايز اشار الى إنه بعد الكشف عن هوية الشخص الثاني المتورط في قضية

التخابر طلبت اللجنة التحقيقية بتوجيه مذكرة قبض قضائي بحقه لاغراض

التحقيق والتحري بشأن صحة التسريب الصوتي من عدمه ، مبينا أن صدور

المذكرة تبعها ايضا تعميم على كافة المنافذ الحدودية بعدم السماح

للمتهم بمغادرة العراق لحين استكمال التحقيق.

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