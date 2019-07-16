هذا ما دار بين المالكي والسفير الإيراني بشأن التهديدات في المنطقة

2019/07/16 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، الثلاثاء، مع السفير الإيراني في بغداد بذل الجهود لمنع أي تصعيد بالمنطقة....

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