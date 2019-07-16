عضو بمجلس المحافظة: كربلاء تسير نحو الأسوأ في ملف الخدمات

2019/07/16 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… بينت عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة، سندس الطريحي، أن المحافظة تعاني من تدهور أمورها من ناحية الخدمات، فيما كشفت عن خلافات واسعة في مجلس المحافظة.وقالت الطريحي لـ/ المعلومة/ إن “رئيس مجلس محافظة كربلاء تصادم مع أمين سر المجلس، وكذلك العضوان عقيل المسعودي وبشرى حسن عاشور بسبب مصالح فئوية لا تخدم كربلاء”.[…]

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