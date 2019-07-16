الملاحة الجوية تعلن عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية خلال النصف الاول من العام الجاري

2019/07/16 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية احدى (تشكيلات وزارة النقل)، اليوم الثلاثاء، عن عدد الطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي بلغت (١٦٢،٦٥٦) طائرة خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩ .وأوضحت الشركة، في بيان، تلقته وكالة / بدر نيوز/، انه “بلغ معدل الطائرات العابرة للأجواء (086،٥٤١) طائرة ، بينما بلغ عدد الطائرات القادمة […]

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