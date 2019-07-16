البصرة ترفض مسودة الاتفاقية العراقية – الكويتية دون اشراكها بصياغتها

2019/07/16 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة البصرة اليوم الثلاثاء رفض الحكومة المحلية اية اتفاقية تخص البصرة دون إشراكها في صياغة تلك الاتفاقية.وقال عضو المجلس نشأت المنصوري في تصريح صحفي” إن مجلس المحافظة ناقش خلال جلسته الاعتيادية مسودة الاتفاقية العراقية الكويتية ورأي المجلس بصددها “، لافتاً إلى إصدار قرار برفض أية اتفاقية دون إشراك الحكومة المحلية بما لا […]

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