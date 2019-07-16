2019/07/16 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية عن شارعين مغلقين في منطقة المنصور.وذكرت الامانة في بيان” ان ملاكات بلدية المنصور باشرت برفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع مستشفى السلام الأهلي ضمن المحلة 603 والذي يربط شارع الرواد بحي دراغ في المنصور والمغلق منذ سنة 2007 ، بالاضافة الى رفع العوارض الحديدية والشوكية وفتح الشارع 32 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارعين مغلقين في المنصور) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارعين مغلقين في المنصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).