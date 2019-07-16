السياح العراقيون رابع الوافدين على أسطنبول

2019/07/16 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجل عدد السياح الأجانب الوافدين إلى مدينة إسطنبول في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي رقماً قياسياً جديداً، ووصل إلى نحو 5.5 ملايين سائح.

وبحسب معطيات مديرية الثقافة والسياحة بإسطنبول نشرتها مؤخرا، فإن عدد السياح الوافدين إلى إسطنبول بين كانون الثاني وأيار 2019، شهد ارتفاعا بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وأوضحت أن عدد السياح الوافدين إلى إسطنبول خلال الفترة المذكورة بلغ 5 ملايين و415 ألف و906 شخصا، ليسجل عددهم رقما قياسيا جديدا.

وأضافت أن 5.4 ملايين من السياح قدموا إلى المدينة عبر الطائرات والبقية عبر البحر.

وكشفت البيانات أن الألمان تصدروا قائمة أكثر السياح الوافدين إلى إسطنبول تلاهم الإيرانيون ثم الروس ثم العراقيون، وبلغ عددهم على الترتيب 395 ألف ألماني، و337 ألف إيراني و291 ألف روسي، و204 آلاف عراقي.

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