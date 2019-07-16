التعليم تنهي تكليف عميد كلية المصطفى وتنذرها لمخالفتها ضوابط الامتحانات

2019/07/16 | 19:34

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بغداد:سومر نيوز

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، إنهاء تكليف عميد كلية المصطفى الجامعة ومعاونه للشؤون...

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