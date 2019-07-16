2019/07/16 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /خاص… توقع القيادي في منظمة بدر ، الثلاثاء، ان تظاهرات التي تمت الدعوة اليها الجمعة من قبل احدى الجهات السياسية لن تلاقي النجاح والاستجابة من قبل الجماهير، داعيا الكتل الى الضغط لمنع إقامة التظاهرات السياسية التي تربك عمل الحكومة والقوات الأمنية.وقال القيادي في بدر والنائب السابق محمد البياتي لـ/المعلومة/ ان “المطالب العفوية من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدر: تظاهرات الجمعة لن تلق النجاح والاستجابة من قبل الجماهير) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدر: تظاهرات الجمعة لن تلق النجاح والاستجابة من قبل الجماهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).