2019/07/16 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ضبطت مديرية التحري والتحقق التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ضابطاً برتبة نقيب منسوب لأحد مراكز الشرطة ببغداد متلبساً بالجرم المشهود بالتلاعب بأوراق تحقيقية وبالتزوير.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" العملية جاءت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها تورط ضابط منسوب لمديرية شرطة بغداد بعمليات تلاعب في أوراق تحقيقية وبالتزوير مقابل مبالغ مالية".واضاف" حيث وجه المفتش العام جمال الأسدي مديرية التحري والتحقق في مكتبه لجمع المعلومات عن الضابط واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه، حيث تأكد للمديرية صحة المعلومات، مما دعاها الى استحصال أمر قضائي بالضبط والتحري عن النقيب الذي ينتسب لأحد مراكز الشرطة ببغداد، وضبطته متلبساً بالتلاعب بأوراق تحقيقية وبالتزوير".



واشار الى" ذلك قامت المديرية بتدوين افادة الضابط وتنظيم محضر ضبط اصولي بالمبرزات الجرمية التي تؤيد ارتكابه لجريمته، وعرضت قضيته أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 289 من ق ع ع.



ولا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية للوقوف على ملابساتها والمتورطين فيها".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط نقيباً في الشرطة متلبساً بالتلاعب والتزوير) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط نقيباً في الشرطة متلبساً بالتلاعب والتزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).