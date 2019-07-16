2019/07/16 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني المعارض فادي الشمري، عن ملف مهم للغاية سيقدم للحكومة والرأي العام.

وقال الشمري في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" تظاهرات الحكمة المعارضة حق مكتسب وفقا للقانون"، مبيناً ان" الحكمة اتخذت احدى خياراتها في سلوك المعارضة بمنطق التظاهر المنضبط بعيدا عن العنف واستهداف المؤسسات والدوائر الحكومية ومصالح المواطنين بشكل حضاري ملتزم".وبين ان" التظاهر سيكون في 14 محافظة من نينوى الحدباء الى البصرة الفيحاء"، داعياً القوى الامنية الى" حماية اخوتهم والتنسيق مع الروابط التنسيقية الرسمية التي ستعرف رسميا الى الاجهزة الامنية واليقظة والحذر من اي محاولات لتعكير صفو هذه الممارسة الديمقراطية".وأشار الشمري الى" تشكيل ملفات تخصصية لدراسة وتفكيك تقرير البرنامج الحكومي وتأشير ثغراته والحلول المطلوبة ضمن برنامجنا الاصلاحي وعندما ننتهي سنقدمه بلغة الارقام رسميا الى الحكومة والرأي العام".واختتم عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة المعارض" نؤمن بالدولة وأدبياتها وقانونها وحريصين على حفظ النظام العام واتخاذ السبل الديمقراطية في حركتنا ونهجنا".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فادي الشمري يكشف عن ملف مهم للغاية سيقدم للحكومة والرأي العام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فادي الشمري يكشف عن ملف مهم للغاية سيقدم للحكومة والرأي العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).