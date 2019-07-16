خطف 10 بحارة أتراك قبالة السواحل النيجيرية

2019/07/16 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

خطف مسلحون 10 بحارة أتراك من طاقم سفينة شحن ترفع العلم التركي، قبالة السواحل النيجيرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية، الثلاثاء.

وأكد مسؤول في

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