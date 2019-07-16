2019/07/16 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض عدد المعتقلين من المراهقين بتهم ارهابية وجنائية بنسبة 70% في المحافظة.

وقال العبادي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى تعلن انخفاض عدد المعتقلين المراهقين بتهم الإرهاب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى تعلن انخفاض عدد المعتقلين المراهقين بتهم الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).