مفتشية الداخلية تضبط نقيباً في أحد مراكز الشرطة ببغداد متلبساً بالتلاعب بأوراق تحقيقية وبالتزوير

2019/07/16 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت مديرية التحري والتحقق التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضابطاً برتبة نقيب منسوبا لأحد مراكز الشرطة ببغداد متلبساً بالتزوير والتلاعب بأوراق تحقيقية

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