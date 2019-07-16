مكتب الحشد في المثنى: إكمال استعدادات استقبال الحجاج المتوجهين للديار المقدسة

2019/07/16 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب هيئة الحشد الشعبي في المثنى، الثلاثاء، عن اكمال جميع الاستعدادات لاستقبال قوافل حجاج بيت الله الحرام المتوجهين عبر منفذ عرعر الى السعودية.وقال مدير مكتب الحشد في المثنى أحمد الحساني في تصريح لموقعنا، ان "هيئة الحشد الحشد في المحافظة اكملت جميع الأمور اللوجستية والفنية لحجاج بيت الله الحرام"، مشيرا الى "بلوغ حالة الجهوزية ...

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