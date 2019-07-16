إرادة النصر بالأرقام.. ضبط 101 مضافة ومقتل واعتقال 19

2019/07/16 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع الحشد الشعبي، الثلاثاء، بالأرقام احصائية عن عملية إرادة النصر الاكبر بعد عمليات التحرير والتي شملت تفتيش وتطهير الصحراء الكبرى بمساحة 27,985 كم2 والواقعة بين ثلاث محافظات هي الانبار ونينوى وصلاح الدين وصولا الى الحدود الدولية.وتبين الارقام التي استندت على بيانات العمليات المشتركة، ان "العملية انطلقت في 7 / 7 / 2019 بثلاثة ...

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