كربلاء تستقبل 1454 حاجا قبل التوجه للديار المقدسة

2019/07/16 | 19:44

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( المستقلة ) / علي النصر الله / … أستقبلت محافظة كربلاء ، الثلاثاء، 1454 حاجا كوجبة أولى من أربعة محافظات للفرات الأوسط والشمالية المتوجهين الى الديار المقدسة .

وقال قائمقائم قضاء عين التمر 90 كم غربي محافظة كربلاء رائد المشهداني لــــ ( المستقلة ) ، إن “حكومة كربلاء المحلية أستقبلت في القضاء 1454 حاجا كوجبة أولى من محافظات ، ديالى ، وواسط ، والقادسية ، والمثنى وبواقع 61 حافة “.

وأضاف إن “قيادتي عمليات الفرات الأوسط وشرطة كربلاء قد أمنا الطرق المؤدية الى الديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودي مع السعودية بالقوات الأمنية ، والطيران العسكري “.

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