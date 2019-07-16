صوفيا سيموندس : لست حبيبة رونالدو

2019/07/16 | 19:44

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(المستقلة)..نفت الممثلة و عارضة الازياء الاميركية من أصول مغربية صوفيا سيموندس Sofia Symonds الشائعات التي نشرت عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن علاقة سرية جمعتها بلاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو مشيرة الى ان الصدفة لعبت دورها في لقاء حصل بينهما قبل عام في دولة اوروبية لكن البعض شاء ان يستثمر هذه النقطة مع إضافة الكثير من الخيال اليها .

صوفيا اوضحت انها المرة الاولى التي تتعرض فيها لمثل هذه الشائعات التي تراها سطحية و غير منطقية واكدت انها في الفترة الاخيرة صورت العديد من الاعلانات لحساب وكالات عطور و مجوهرات عالمية و مازالت تدرس مجموعة من العروض السينمائية بعد الحديث في الماضي عن امكانية مشاركتها في النسخة الجديدة من فيلم ” جيمس بوند ” .

صوفيا كشفت انها تستعد لزيارة لبنان في المرحلة القادمة للسياحة و ايضاً للقيام بعدد من المقابلات الصحافية و لقاء بعض الاصدقاء و الفنانين .

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