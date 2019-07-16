عبد المهدي : العراق حقق انتاجية غير مسبوقة في الطاقة الكهربائية

2019/07/16 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان العراق حقق انتاجية عالية وغير مسبوقة في الطاقة الكهربائية .وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي :” ان شركة سيمنز طمأنت العراق بتحقيق انتاج اكبر للطاقة في الاشهر المقبلة ./ انتهى

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