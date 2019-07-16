وزير التخطيط يرأس الوفد العراقي في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة

2019/07/16 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الوفد العراقي المشارك في الاجتماع عالي المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأ اعماله في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم الثلاثاء.واوضح الدليمي ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي :” ان العراق سيعرض خلال مشاركته التقرير الختامي للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019 ، الذي أقيم في بيروت خلال شهر نيسان الماضي […]

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