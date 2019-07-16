2019/07/16 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات الانبار، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربة دمرت فيها مخبأ للاسلحة لداعش.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تم تنفيذ ضربة جوية من قبل قوات التحالف على هدف في وادي ثميل”.واضافت “نتائج الضربة تدمير مخبأ للاسلحة تابع لتنظيم داعش الارهابي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران التحالف يدمر مخبأ لداعش في الانبار وكالة خطوة برس.

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