2019/07/16 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Off42i7KeaA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون : الخلاف السياسي والركود داخل البرلمان يؤخر التعديلات عليه) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراقبون : الخلاف السياسي والركود داخل البرلمان يؤخر التعديلات عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).