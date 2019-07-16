مرور البصرة: وصول 30 ألف لوحة لتسجيل المركبات

2019/07/16 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أعلن مدير مرور البصرة العميد عادل الفياض، اليوم الاربعاء، عن وصول 30 الف لوحة تسجيل لمركبات الحمل والخصوصي.وقال الفياض في تصريح صحفي، إن "مديرية المورور العامة ارسلت الى مديرية مرور البصرة، 10 الاف لوحة تسجيل لمركبات الخصوصي و20 الف لوحة لسيارت الحمل ".

وأكد، "ان جميع اللوحات قد تم تسجيلها بالكامل"، داعياً "كافة المواطنين بمراجعة مكت التسجيل لغرض تثبيت لوحاتهم".

وختم حديثه، "اما لوحات سيارات الاجرة فما زالت متوفرة لدينا في المحافظة".انتهى/س

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