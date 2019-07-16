عبد المهدي: الشهر الحالي سيشهد اعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد بالقوات الأمنية

2019/07/16 | 19:49

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب: نريد المساعدة والعمل مع إيران ولا نسعى إلى تغيير النظام

بغداد اليوم

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