2019/07/16 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6CD1QqnnbWg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا قالت نادية العراقية عن الخلاف مع عائلتها وعن نظرة المجتمع للفنان العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا قالت نادية العراقية عن الخلاف مع عائلتها وعن نظرة المجتمع للفنان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).