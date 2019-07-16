شاهد .. مطالبات للمجتمع الدولي بإيقاف جرائم الإحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين

2019/07/16 | 20:23

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مطالبات للمجتمع الدولي بإيقاف جرائم الإحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين

في ظل إستمرار الجرائم اللا إنسانية لقوات الإحتلال الإسرائيلي تجاه

الأسرى الفلسطينيين وإستمرار عمليات القمع والتعذيب تتصاعد

المطالبات للمجتمع الدولي بإيقاف جرائم الإحتلال الإسرائيلي تجاه

الأسرى الفلسطينيين في سجونه...

تقرير : نضال برعي

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