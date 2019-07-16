عبدالمهدي يكشف موعد اعلان ارتباط الحشد الشعبي بالقوات الأمنية

2019/07/16 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … كشف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ،اليوم الثلاثاء، عن موعد اعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد الشعبي بالقوات الأمنية.وذكر عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، تابعته /بدر نيوز/، إن” نهاية تموز الحالي سيشهد الاعلان عن نتائج تنظيم ارتباط فصائل الحشد الشعبي بالقوات الأمنية”.واضاف انه “لا توجد […]

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