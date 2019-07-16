تطبيع العلاقات بين دول اسلامية والكيان الصهيوني قضية خطيرة

2019/07/16 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس البرلمان الايراني "علي لاريجاني" ان تطبيع العلاقات بين الدول العربية الاسلامية و الكيان الصهيوني قضية خطيرة....

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