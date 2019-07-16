الحشد الشعبي يتكفل بتأمين طريق بغداد – كركوك لعبور الحجاج

2019/07/16 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اعلام الحشد الشعبي، الثلاثاء، تكفل اللواء 52 بالحشد، بتأمين طريق بغداد – كركوك، بعور الوفود المتوجهة لحج بيت الله الحرام.

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