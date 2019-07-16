الحكيم يحذر من تنامي الانشطة الاجرامية ويدعو القيادات الامنية الى ترصين خططها الاستخبارية

2019/07/16 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم من تنامي الانشطة الاجرامية ، داعيا القيادات الامنية الى ترصين خططها الاستخبارية.وقال الحكيم في بيان اليوم :” نتابع بقلق بالغ الخروق التي يشهدها الملف الامني واخرها ما حصل امس من اعتداء ارهابي استهدف مجلس عزاء في حسينية بمنطقة المعالف جنوب غربي العاصمة بغداد وخلف عددا من الشهداء والجرحى ” […]

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