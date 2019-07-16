هيئة المنافذ تقيم دعاوى قضائية على خلفية تزوير اعفاء في منفذ طريبيل

2019/07/16 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن إحالة دعاوى إلى القضاء على خلفية تزوير كتاب اعفاء في منفذ طريبيل الحدودي.وذكر بيان للهيئة :” ان مفارز شعبة البحث والتحري في الهيئة تمكنت من ضبط (10) شاحنات خارج الحرم الكمركي محملة بمادة (حديد مربعة تيوب غير مغلونة) تم إنجاز معاملتها الكمركية داخل الحرم الكمركي وتبين بعد تدقيق الأوليات […]

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