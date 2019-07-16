ترامب: الوضع مع شراء تركيا لمنظومة إس – 400 غير عادل

2019/07/16 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الوضع مع شراء تركيا “إس-400” الروسية غير عادل، لافتا إلى أن أنقرة أرادت شراء منظومات “بارتيوت” لكن واشنطن رفضت ذلك.

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