2019/07/16 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس لا يتوقف القراصنة عن ابتكار طرق للتسلل للهواتف الذكية، خصوصا أولئك الذين يستخدمون تطبيق واتساب، وقد أخذت طرق القرصنة في هذا الاتجاه شكلا جديدا لسرقة الصور أو مقاطع الفيديو الحساسة التي يرسلها المستخدمون.وكشف خبراء في تكنولوجيا المعلومات أن القراصنة بات بإمكانهم استغلال ثغرات في تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك، والنفاذ إليه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تحمي هاتفك من قراصنة الواتساب؟ وكالة خطوة برس.

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