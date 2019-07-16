2019/07/16 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

متابعة

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إيران إلى

الخروج من اليمن، في إشارة إلى دعمها للحوثي التي استولت على أجزاء

واسعة من البلاد منذ العام 2014.

وتتلقى جماعة الحوثي دعما عسكريا كبيرا من إيران.

وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض إن "واشنطن

تريد من إيران أن تخرج من اليمن".

ولطالما حذر مسؤولون غربيون وعرب من التدخل الإيراني في شؤون دول

المنطقة، ومن بينها اليمن وسوريا ولبنان.





وجدد الرئيس الأميركي التأكيد على أنه "لا يسعى إلى تغيير النظام"

في إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود "تقدم كبير" مع إيران،

قائلا: "نريد العمل معها وليس تغيير النظام".

ولم يذكر ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن التقدم، غير أن وزير

الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال خلال الاجتماع، إن إيران قالت

إنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يدعو إيران للخروج من اليمن) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يدعو إيران للخروج من اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).