2019/07/16 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مفتشية الداخلية تلقي القبض على ضابط برتبة "نقيب" متلبساً بالتزوير

كلمة - بغداد

ضبطت مديرية التحري والتحقق التابعة لمكتب المفتش العام

لوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، ضابطاً برتبة نقيب منسوبا لأحد

مراكز الشرطة ببغداد متلبساً بالتزوير والتلاعب بأوراق

تحقيقية.

وذكرت الوزارة في بيان ان "العملية جاءت على خلفية ورود معلومات

لمكتب المفتش العام مفادها تورط ضابط منسوب لمديرية شرطة بغداد،

بعمليات تزوير وبالتلاعب بأوراق تحقيقية مقابل مبالغ مالية".

واضاف ان "المفتش العام في الوزارة جمال الأسدي، وجه مديرية التحري

والتحقق في مكتبه بجمع المعلومات عن الضابط واتخاذ الاجراءات

اللازمة بحقه، ولدى تأكد المديرية من صحة المعلومات، تم استحصال أمر

قضائي بالضبط والتحري عن النقيب الذي تم ضبطه بالجرم المشهود"،

مشيرا الى ان "المديرية دونت افادته وتنظيم محضر ضبط اصولي

بالمبرزات الجرمية التي تؤيد ارتكابه لجريمته، وعرضت قضيته أمام

قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق أحكام

المادة 289 من ق ع ع.



فيما لاتزال التحقيقات مستمرة بالقضية للوقوف

على ملابساتها والمتورطين فيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية تلقي القبض على ضابط برتبة نقيب متلبساً بالتزوير) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية تلقي القبض على ضابط برتبة نقيب متلبساً بالتزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).