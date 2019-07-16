عادل عبد المهدي: شركة سيمنز طمأنت العراق بتحقيق انتاجية اكبر للطاقة خلال الاشهر المقبلة

2019/07/16 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان شركة سيمنز الالمانية “طمأنت” العراق بتحقيق انتاجية اكبر للطاقة خلال الاشهر المقبلة، فيما اشار الى ان العراق داعم للقضية الفلسطينية بشكل كامل.وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته السومرية نيوز، إن “شركة سيمنز العالمية طمأنت العراق بتحقيق انتاجية اكبر للطاقة في الاشهر

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