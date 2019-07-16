عادل عبد المهدي:الشهر الحالي سيشهد اعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد بالقوات الامنية

2019/07/16 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان الشهر الحالي سيشهد اعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد الشعبي بالقوات الامنية.وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي ، إن “رئيس اقليم كردستان اكد وجود نية حقيقية لحل المسائلب العالقة في اطار الدستور”.واضاف عبد المهدي، “نسعى لحسم ملف تنظيم ارتباط الحشد الشعبي

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