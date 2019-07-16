مقابل مول بغداد.. اندلاع حريق داخل بناية غربي العاصمة

2019/07/16 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل بناية غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث، إن "حريقا اندلع، مساء اليوم، داخل بناية قيد الانشاء

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