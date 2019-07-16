أمانة بغداد تزيل 15 داراً متجاوزاً جنوبي بغداد

2019/07/16 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن ازالة دور متجاوزة جنوبي بغداد.وقالت الامانة في بيان تلقت / بدر نيوز/ إن “ملاكاتها في بلدية الدورة قامت بازالة 15 دار سكنية متجاوزة شيدت على نهر الشارع بصورة غير رسمية ضمن حي المخابرات المحلة 848”.وأضافت أن “الازالة تمت بعد إنذارهم اكثر من مرة وعدم […]

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